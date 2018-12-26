Piyasalarda sakin seyir sürüyor
1 saat önce
Avrupa piyasalarının Noel tatilinde olduğu bugün BIST 100 endeksi 91 bin puanda yer alıyor.
Avrupa
piyasalarının Noel tatilinde olduğu bugün BIST 100 endeksi 91 bin puanda yer alıyor. Dolar/TL ise 5.30'un hemen altında sakin.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:33
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