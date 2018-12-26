Son Dakika Haberleri: Piyasalarda sakin seyir sürüyor

Piyasalarda sakin seyir sürüyor

1 saat önce

Avrupa piyasalarının Noel tatilinde olduğu bugün BIST 100 endeksi 91 bin puanda yer alıyor.

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Avrupa piyasalarının Noel tatilinde olduğu bugün BIST 100 endeksi 91 bin puanda yer alıyor. Dolar/TL ise 5.30'un hemen altında sakin.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:33 

Avrupa, Ekonomi
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