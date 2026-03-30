Piyasalarda savaş kaosu! Ticaret zora girdi

İran’da süren savaş, küresel finans piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcılar risk almaktan kaçınırken, işlemler zorlaştı ve maliyetler arttı. Uzmanlar, piyasadaki kırılganlığın giderek derinleştiğine dikkat çekiyor.
ABD tahvilleri, altın ve döviz piyasaları dahil olmak üzere dünyanın en büyük finansal varlıkları savaşın etkisinden kaçamadı. Avrupa’da ise hedge fonların hızlı pozisyon kapatmaları piyasadaki oynaklığı artırdı.
Yatırımcılar son haftalarda işlem yapmakta zorlandıklarını, fiyat bulmanın ve işlemleri gerçekleştirmenin daha uzun sürdüğünü belirtiyor. Alım-satım fiyatları arasındaki farkın açılması, piyasada işlem maliyetlerini yükseltti.
Hisse senetleri, tahviller, petrol ve altın gibi varlıklarda oynaklık göstergeleri geçmiş kriz dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Özellikle ABD tahvil piyasasında likiditenin zayıflaması dikkat çekti.
Avrupa’da kısa vadeli faiz vadeli işlemler piyasasında likiditenin normal seviyelerin yüzde 10’una kadar düştüğü belirtildi. Hedge fonların aynı anda pozisyon kapatması, fiyat hareketlerini sertleştirdi.
Artan belirsizlik nedeniyle yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak nakde yöneliyor. Bu durum, piyasada alıcı sayısını azaltırken işlem hacimlerinin niteliğini de değiştirdi.
Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları dahi dalgalanırken, petrol fiyatlarındaki artış küresel enflasyon baskısını artırdı. Havayolu şirketleri artan yakıt maliyetleri nedeniyle fiyatları yükseltmeye başladı.
Avrupa’daki finansal düzenleyiciler, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları, enflasyon ve büyüme üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkladı. Yetkililer, ani fiyat hareketleri ve likidite daralmasına karşı uyarılarda bulundu.
Uzmanlar, savaşın uzaması halinde daha derin bir piyasa düzeltmesi yaşanabileceğini ve küresel ekonomide resesyon riskinin güçlenebileceğini belirtiyor.
