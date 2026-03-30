Piyasalarda savaş kaosu! Ticaret zora girdi - Son Dakika
Piyasalarda savaş kaosu! Ticaret zora girdi

30.03.2026 10:51
İran’da süren savaşın etkisiyle küresel finans piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak nakde yöneldi. ABD tahvilleri, altın, döviz ve enerji piyasalarında likidite zayıfladı, işlem maliyetleri yükseldi ve volatilite kriz seviyelerine ulaştı, uzmanlar ise artan kırılganlığın resesyon riskini güçlendirdiğini belirtiyor.

İran’da süren savaş, küresel finans piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcılar risk almaktan kaçınırken, işlemler zorlaştı ve maliyetler arttı. Uzmanlar, piyasadaki kırılganlığın giderek derinleştiğine dikkat çekiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SARSINTI

ABD tahvilleri, altın ve döviz piyasaları dahil olmak üzere dünyanın en büyük finansal varlıkları savaşın etkisinden kaçamadı. Avrupa’da ise hedge fonların hızlı pozisyon kapatmaları piyasadaki oynaklığı artırdı.

İŞLEMLER ZORLAŞTI, MALİYETLER ARTTI

Yatırımcılar son haftalarda işlem yapmakta zorlandıklarını, fiyat bulmanın ve işlemleri gerçekleştirmenin daha uzun sürdüğünü belirtiyor. Alım-satım fiyatları arasındaki farkın açılması, piyasada işlem maliyetlerini yükseltti.

VOLATİLİTE KRİZ SEVİYESİNDE

Hisse senetleri, tahviller, petrol ve altın gibi varlıklarda oynaklık göstergeleri geçmiş kriz dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Özellikle ABD tahvil piyasasında likiditenin zayıflaması dikkat çekti.

AVRUPA’DA TAHVİL PİYASASI DARBE ALDI

Avrupa’da kısa vadeli faiz vadeli işlemler piyasasında likiditenin normal seviyelerin yüzde 10’una kadar düştüğü belirtildi. Hedge fonların aynı anda pozisyon kapatması, fiyat hareketlerini sertleştirdi.

YATIRIMCILAR NAKDE YÖNELİYOR

Artan belirsizlik nedeniyle yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak nakde yöneliyor. Bu durum, piyasada alıcı sayısını azaltırken işlem hacimlerinin niteliğini de değiştirdi.

ALTIN VE ENERJİ PİYASASI DA ETKİLENDİ

Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları dahi dalgalanırken, petrol fiyatlarındaki artış küresel enflasyon baskısını artırdı. Havayolu şirketleri artan yakıt maliyetleri nedeniyle fiyatları yükseltmeye başladı.

DÜZENLEYİCİLER ALARMDA

Avrupa’daki finansal düzenleyiciler, Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları, enflasyon ve büyüme üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkladı. Yetkililer, ani fiyat hareketleri ve likidite daralmasına karşı uyarılarda bulundu.

PİYASALARDA KIRILGANLIK ARTIYOR

Uzmanlar, savaşın uzaması halinde daha derin bir piyasa düzeltmesi yaşanabileceğini ve küresel ekonomide resesyon riskinin güçlenebileceğini belirtiyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Piyasalarda savaş kaosu! Ticaret zora girdi - Son Dakika
