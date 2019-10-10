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Piyasalarda son durum

39 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde yurt içi piyasada temkinli duruş sergileniyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde yurt içi piyasada temkinli duruş sergileniyor. Dolar 5.89 seviyesinden alıcı bulurken, borsa 98.500 seviyelerine kadar çekildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:21 
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