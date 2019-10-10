Piyasalarda son durum
39 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde yurt içi piyasada temkinli duruş sergileniyor.
Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde yurt içi piyasada temkinli duruş sergileniyor. Dolar 5.89 seviyesinden alıcı bulurken, borsa 98.500 seviyelerine kadar çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:21
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