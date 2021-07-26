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Piyasalarda temmuz ayının son haftası dolu dolu geçecek - Son Dakika

Piyasalarda temmuz ayının son haftası dolu dolu geçecek

26.07.2021 08:58
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Yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sadece yarım gün işlem gördüğü geçen hafta küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile...

Yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sadece yarım gün işlem gördüğü geçen hafta küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

Küresel piyasalarda temmuz ayının son haftasına girilirken birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tutuyor.

Buna karşın ABD'de başlayan bilanço sezonu kapsamında şirketlerin genel olarak beklentilerin üzerinde açıklanan gelirleri ve güçlü veriler, yatırımcıların risk iştahının canlı kalmasını sağlıyor.

Bu gelişmelerle geçen hafta başında kayıpların yaşandığı pay piyasaları yönünü pozitife çevirirken, yeni haftada bugünden itibaren yoğun veri akışı izlenecek. ABD ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile büyüme verilerinin öne çıktığı yeni haftada, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik beklentileri şekillendirmesi açısından Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı kritik olacak.

Yurt içinde ise bugünden başlayan yoğun veri akışı ve şirket bilançolarının yanı sıra TCMB'nin perşembe günü yayımlayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu yakından takip edilecek.

ABD'de cuma günü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) temmuzda 63,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,68 artışla tarihinde ilk kez 35 bin puanı aşarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Haftalık bazda bakıldığında ise Dow Jones endeksinde yüzde 1,08'lik, S&P 500 endeksinde yüzde 1,96'lık ve Nasdaq endeksinde yüzde 2,84'lük değer kazancıyla kapanış rekorlarını kırdı. Endekslerdeki bu yükselişte, genel olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançoları da etkili oldu. Dolar endeksi 93,2 seviyelerini test ettiği haftayı 92,9 seviyelerinden tamamladı, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,1340 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,26 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet, Visa, UPS, General Electric, 3M ve Starbucks başta olmak üzere bu hafta ABD'li şirketlerin yaklaşık 3'te 1'inin ikinci çeyrek bilançolarını açıklamasının beklendiğini, bu açıdan hisse bazlı hareketler görülebileceğini söyledi.

Hareketlenen ekonomik veri gündeminin yanı sıra Fed'in bundan sonraki hamleleri açısından yatırımcılara rehberlik edecek temmuz ayı toplantısının da kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bankanın varlık alımlarını azaltmayı konuştuğunun bilindiği bir ortamda, yapılacak her türlü yönlendirmenin pay piyasaları fiyatlamalarında etkili olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, geçen hafta makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi ve Kovid-19 vaka sayılarındaki hızlı artışa karşın, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) "yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağı" yönlendirmesi pay piyasalarını destekledi. Cuma günü açıklanan verilere göre, temmuz ayı imalat sanayi PMI Almanya'da 65,6 ile 3 ayın en yüksek, Avro Bölgesi'nde ise 62,6 ile 4 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Endekslerin haftalık bazda ise ortalama yüzde 1 değer kazanması dikkati çekerken, geçen hafta 1,1752 ile 15 haftanın en düşük seviyesini gören avro/dolar paritesi, bugün 1,18 seviyelerinde bulunuyor.

Asya tarafında yeni haftaya karışık seyirle başlanırken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 düşüşle seyrediyor. ABD ile Çin arasında artan gerilimin Çin pay piyasalarında satışları tetiklediği görülüyor.

Geçen hafta salgın kaynaklı talep endişelerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararı, Brent petrolün varil fiyatının 67 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmesine neden oldu. Bugün Brent petrolün varili yüzde 1,3 azalışla 72,6 dolardan, altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 1.809 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan uzun zamandır düşüş eğiliminde hareket eden kripto paraların, bugün Bitcoin öncülüğünde sert yükselmesi gündemin odağına yerleşti. Geçen hafta 29 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin'in fiyatı, önceki güne göre yüzde 10'a yakın değer kazanarak 38 bin doların üzerine çıktı.

Analistler, teknoloji devi Amazon'un kripto para piyasasına girmeyi planladığı yönündeki henüz doğrulanmamış haberlerin, Bitcoin alımlarının güçlenmesinde etkili olduğunu bildirdi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı dolayısıyla geçen hafta pazartesi öğlene kadar işlem gördü ve yüzde 0,86 değer kaybederek 1.351,59 puandan kapandı. Uluslararası piyasalarda geçen hafta boyunca 8,51-8,62 bandında hareket eden dolar/TL paritesi ise yeni güne bankalararası piyasada 8,59 seviyelerinden başladı.

Bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi

11.00 Almanya, temmuz ayı IFO iş dünyası güven endeksi

14.30 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları

17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed İmalat Endeksi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kurban Bayramı, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda temmuz ayının son haftası dolu dolu geçecek - Son Dakika Ekonomi


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