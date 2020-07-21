Piyasalarda yeni satış dalgası - Son Dakika

Piyasalarda yeni satış dalgası

Kripto para piyasalarında genel satış dalgasının etkisiyle son 24 saatte en büyük 100 birimin 70'i gerilerken, ilk 10 birimden 8'i de gerileyenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında genel satış dalgasının etkisiyle son 24 saatte en büyük 100 birimin 70'i gerilerken, ilk 10 birimden 8'i de gerileyenler arasındaydı. Piyasalardaki 24 saatlik işlem hacmi 50 milyar doların altında kaldı.

Buna karşın, ilk 10 arasındaki tek yükselen birim olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.07 artışla 9,174.55 dolara yükseldi ve piyasa hacmi 169 milyar dolarda tutundu.

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Toplam 5,761 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,315 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 48.1 milyar dolardan 49.1 milyar dolara yükseldi. Piyasalardaki toplam piyasa hacmi de 271.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.07 artışla 9,174.55 dolar,

2. Ethereum yüzde 0.61 düşüşle 236.75 dolar,

3.Tether yatay 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 0.82 düşüşle 0.19 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.39 düşüşle 224.94 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 0.65 düşüşle 169.73 dolar,

7.Cardano yüzde 3.23 düşüşle 0.11 dolar,

8.Litecoin yüzde 0.70 düşüşle 42.23 dolar

9.Binance Coin yüzde 3.56 düşüşle 17.53 dolar

10.Chainlink yüzde 7.77 düşüşle 7.42 dolardan işlem görüyordu.

Cointelegraph analizinde, hisse senetlerinin, hareketsiz bir hafta başlangıcına önderlik ettiğine işaret edilerek, borsa vadeli işlemlerinin, haftaya en çok yüzde 0.6 düşüşle başladıkları anımsatıldı.

Covid-19 endişelerinin ve devlet ve merkez bankalarının, iyileştirici önlemlerine verilen tepkilerin makro eylemi yönlendirmesi, son haftalarda standart haline geldiğine de işaret edilen analize göre, "Bitcoin de bu hareketleri taklit etmeyi sürdürüyor."

Mevcut sıkışma döngüsü, bu ay pek bir değişme göstergesi göstermese de, analistler durumun değişmek üzere olduğunu düşünüyor.

Kripto koruma fonu Morgan Creek Digital'ın kurucu ortağı Jason Williams'a göre, "Bitcoin ayın 22'si gibi bir kırılma yaşayacak."

Kripto para borsası Binance'in CEO'su, Bitcoin'in mevcut piyasada bir güvenli liman olarak "pek de adlandırılamayacağını" söyledi:

"İnsanlar 'güvenli liman varlıkları'nın anlamını gerçek anlamıyla almamalı, bir varlığın fiyatını etkileyen her zaman birden çok faktör vardır."


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda yeni satış dalgası - Son Dakika Ekonomi
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