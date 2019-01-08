Son Dakika Haberleri: Piyasalardaki ABD Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler Açıklandı

Piyasalardaki ABD Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler Açıklandı

2 saat önce

– Chicago merkezli CME Group'un değerlendirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) gözlem aracı verilerine göre, piyasalarda Fed'in gözterge faiz oranını sabit tutacağını öngörenler yüzde 75.6 düzeyine yükselirken, faizlerin düşeceğini öngörenlerin sayısı artacağını düşünenlere göre daha yüksek oldu.

Piyasalardaki ABD Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler Açıklandı, System.String[]
– Chicago merkezli CME Group'un değerlendirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) gözlem aracı verilerine göre, piyasalarda Fed'in gözterge faiz oranını sabit tutacağını öngörenler yüzde 75.6 düzeyine yükselirken, faizlerin düşeceğini öngörenlerin sayısı artacağını düşünenlere göre daha yüksek oldu.

Verilere göre, yüzde 13.4 ihtimalle gösterge faiz oranının 0.25 baz puan düşeceği öngörülürken, iki kere düşüş ihtimali yüzde 0.6 oldu.

Veriler, bir önceki ay, en az bir artış için yüzde 51.1, aynı kalması için yüzde 38.3 ve bir kerelik düşüş için yüzde 10.3 ihtimallerini gösteriyordu. Fed'in iki kere gösterge faiz oranlarını düşüreceğini düşünenlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 3.1 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:37 Kaynak: DHA

Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik

Ünlü Gazeteci Domuz Gribinden Hayatını Kaybetti Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:57:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalardaki ABD Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]