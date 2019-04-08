Piyasaların ajandası yoğun
10 dakika önce
Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve makroekonomik veri odaklı seyrini sürdürürken, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak reform paketi takip edilecek.
Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve makroekonomik veri odaklı seyrini sürdürürken, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak reform paketi takip edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:28
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Reform Paketini 10 Nisan'da Açıklayacak
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