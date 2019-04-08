Son Dakika Haberleri: Piyasaların ajandası yoğun

Piyasaların ajandası yoğun

10 dakika önce

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve makroekonomik veri odaklı seyrini sürdürürken, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak reform paketi takip edilecek.

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Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve makroekonomik veri odaklı seyrini sürdürürken, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak reform paketi takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:28 

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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