Piyasaların ajandası yoğun

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve makroekonomik veri odaklı seyrini sürdürürken, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak reform paketi takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve makroekonomik veri odaklı seyrini sürdürürken, bu hafta yurt içinde çarşamba günü açıklanacak reform paketi takip edilecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Reform Paketini 10 Nisan'da Açıklayacak

AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle

Gökhan Özoğuz, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!

CHP'li Vekil, İstanbul'daki Son Rakamları Paylaştı