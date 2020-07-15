Piyasaların gözü ECB'de olacak - Son Dakika

Piyasaların gözü ECB'de olacak

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında hiçbir değişiklik beklenmiyor ancak piyasalar ECB Başkanı Christine Lagarde'ın işaret edeceği noktalara odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında hiçbir değişiklik beklenmiyor ancak piyasalar ECB Başkanı Christine Lagarde'ın işaret edeceği noktalara odaklandı.

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Piyasalar, ECB'nin yarınki faiz kararına odaklandı. bankadan herhangi bir aksiyon beklenmiyor ancak piyasalar ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına ve işaret edeceği noktalara odaklandı.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Kantitatif Analisti Bas Van Geffen, ECB'nin temmuz toplantısında politika enstrümanlarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemediklerini belirtti.

Bankanın haziran ayında genişlemeye yönelik ekstra aksiyonlarının olduğunu anımsatan Geffen, ECB'nin ekonominin gücü ve sağlamlığı konusunda daha fazla bilgi toplamak için bekleyeceğini ifade etti.

Geffen, eğer ekstra bir genişleme gerekirse Pandemi Acil Varlık Alım Programının (PEPP) ana enstrüman olduğunu aktardı.

ECB'nin varlık alım programında ve PEPP'de yakın zamanda bir değişiklik olmayacağı öngörüsünde bulunan Geffen, "Yeni tip koronavirüs'te (Kovid-19) ikinci dalganın gelebileceğine ve ekonomik iyileşmenin beklenenden daha yavaş gerçekleşebileceğine dair riskler bulunuyor. Bu durum ileride ek genişlemeci önlemler gerektirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

-"ECB'nin eylül ayında açıklayacağı büyüme ve enflasyon tahminleri öncesinde bu toplantıda bir sonuca varmayacak"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB Yönetim Konseyinin toplantıda muhtemelen yeni bir karar almayacağını söyledi.

ECB'nin eylül ayında açıklayacağı büyüme ve enflasyon tahminleri öncesinde bu toplantıda bir sonuca varmayacağını dile getiren Schubert, PEPP'de bir artışı gitmenin şu anda gündemde olmadığını dile getirdi.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, bankanın bankanın bu hafta bekle ve gör politikasını uygulayacağını belirtti.

Finansal koşullarda rahatlama olduğunu, ekonomik zeminde iyileşmeler görüldüğünü ifade eden Hense, sürmekte olan iyileşmeye karşın aşağı yönlü risklerin devam ettiğini aktardı.

Hense, ECB'nin yıl sonundan önce PEPP'de artışa gitmek zorunda kalmayabileceği öngörüsünde bulundu.

ECB, geçen ay gerçekleşen faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP'yi 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarmıştı.

Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı. ECB Başkanı Lagarde da Kovid-19 salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirterek, ekonomide 2020'de yüzde 8,7 daralma beklediklerini söylemişti.

Banka daha sonra ayrıca Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlattığını duyurmuştu.Bu programın 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedilmişti.

ECB, haziran ayında ayrıca Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo imkanı açtığını açıklamıştı. Banka bu repo hattının 31 Aralık 2020'ye veya gerektiği sürece yerinde kalacağını duyurmuştu.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasaların gözü ECB'de olacak - Son Dakika Ekonomi
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