Piyasaların gözü ECB toplantısında
2 saat önce
Euro Bölgesinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve enflasyonun beklentileri karşılayamaması sonrasında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında faizlerde indirime gidileceği beklentileri kuvvetlendi.
Euro Bölgesinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve enflasyonun beklentileri karşılayamaması sonrasında, Avrupa Merkez Bankası
'nın (ECB) bu haftaki toplantısında faizlerde indirime gidileceği beklentileri kuvvetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:27
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