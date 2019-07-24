Son Dakika Haberleri: Piyasaların gözü ECB toplantısında
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasaların gözü ECB toplantısında

2 saat önce

Euro Bölgesinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve enflasyonun beklentileri karşılayamaması sonrasında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında faizlerde indirime gidileceği beklentileri kuvvetlendi.

Piyasaların gözü ECB toplantısında, System.String[]
Euro Bölgesinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve enflasyonun beklentileri karşılayamaması sonrasında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında faizlerde indirime gidileceği beklentileri kuvvetlendi.
Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'den İbrahim Amadou atağı! Monchi'yi ikna ettiler Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:28:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasaların gözü ECB toplantısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]