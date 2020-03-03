Piyasaların gözü enflasyonda

Türkiye'de enflasyon verilerinin izleneceği yeni güne dolar/TL, 6,17 seviyesinden başladı. Küresel piyasaların gözü ise G-7 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanlarının koronavirüsün etkilerini azaltmak için yapacakları telekonferansta olacak.