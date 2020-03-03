Piyasaların gözü enflasyonda
18 dakika önce
Türkiye'de enflasyon verilerinin izleneceği yeni güne dolar/TL, 6,17 seviyesinden başladı.
Türkiye'de enflasyon verilerinin izleneceği yeni güne dolar/TL, 6,17 seviyesinden başladı. Küresel piyasaların gözü ise G-7 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanlarının koronavirüsün etkilerini azaltmak için yapacakları telekonferansta olacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:27
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