Piyasaların gözü enflasyonda - Son Dakika
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Piyasaların gözü enflasyonda

18 dakika önce

Türkiye'de enflasyon verilerinin izleneceği yeni güne dolar/TL, 6,17 seviyesinden başladı.

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Türkiye'de enflasyon verilerinin izleneceği yeni güne dolar/TL, 6,17 seviyesinden başladı. Küresel piyasaların gözü ise G-7 maliye bakanları ve merkez bankaları başkanlarının koronavirüsün etkilerini azaltmak için yapacakları telekonferansta olacak.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:27 
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