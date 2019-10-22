Piyasaların gözü Erdoğan-Putin Zirvesi'nde
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme yapacak. Soçi'den gelecek haberlerin yakından izleneceği güne Dolar/TL, 5,85 liranın üzerinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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