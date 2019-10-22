Piyasaların gözü Erdoğan-Putin Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme yapacak. Soçi'den gelecek haberlerin yakından izleneceği güne Dolar/TL, 5,85 liranın üzerinde başladı.