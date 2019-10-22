Son Dakika Haberleri: Piyasaların gözü Erdoğan-Putin Zirvesi'nde
Son Dakika Ekonomi Piyasaların gözü Erdoğan-Putin Zirvesi'nde

Piyasaların gözü Erdoğan-Putin Zirvesi'nde

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında önemli bir görüşme yapacak. Soçi'den gelecek haberlerin yakından izleneceği güne Dolar/TL, 5,85 liranın üzerinde başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Soçi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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