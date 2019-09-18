Son Dakika Haberleri: Piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararında
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Piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararında

1 saat önce

Küresel piyasalar bu akşam Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak olan faiz kararınını bekliyor.

Piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararında, System.String[]

Küresel piyasalar bu akşam Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak olan faiz kararınını bekliyor. Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu faizlerde indirim beklerken, Fed'n dün akşam repo operasyonlarına başlaması sürpriz bir karar çıkması ihtimalini güçlendiriyor.

Türkiye, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:35 
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