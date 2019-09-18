Piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararında
1 saat önce
Küresel piyasalar bu akşam Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak olan faiz kararınını bekliyor.
Küresel piyasalar bu akşam Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak olan faiz kararınını bekliyor. Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu faizlerde indirim beklerken, Fed'n dün akşam repo operasyonlarına başlaması sürpriz bir karar çıkması ihtimalini güçlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:35
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