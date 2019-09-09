Son Dakika Haberleri: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda, beklenti yeni faiz indirimi yönünde
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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda, beklenti yeni faiz indirimi yönünde

1 saat önce

Yeni haftaya başlarken piyasaların gözü perşembe günü faiz kararının açıklayacak Merkez Bankası'na odaklanmış durumda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda, beklenti yeni faiz indirimi yönünde, System.String[]

Yeni haftaya başlarken piyasaların gözü perşembe günü faiz kararının açıklayacak Merkez Bankası'na odaklanmış durumda.


Uzmanlar enflasyondaki gerilemeye rağman Para Politikası Kurulu'nun faizler daha yavaş bir tempoyla düşürmesi gerektiğini düşünse de yeni yönetimin ikinci toplantısında da sert bir indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:00 
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