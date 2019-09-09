Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda, beklenti yeni faiz indirimi yönünde

Yeni haftaya başlarken piyasaların gözü perşembe günü faiz kararının açıklayacak Merkez Bankası'na odaklanmış durumda.



Uzmanlar enflasyondaki gerilemeye rağman Para Politikası Kurulu'nun faizler daha yavaş bir tempoyla düşürmesi gerektiğini düşünse de yeni yönetimin ikinci toplantısında da sert bir indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.