Son Dakika Haberleri: Piyasaların gündemi Brexit

Piyasaların gündemi Brexit

1 saat önce

Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretim verileri takip edilecek.

Piyasaların gündemi Brexit, System.String[]
Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretim verileri takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:20 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım

Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:41:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasaların gündemi Brexit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]