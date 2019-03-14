Piyasaların gündemi Brexit
1 saat önce
Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretim verileri takip edilecek.
Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretim verileri takip edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:20
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