Son Dakika Haberleri: Piyasaların gündeminde Davos var

Piyasaların gündeminde Davos var

37 dakika önce

Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasının ardından yeni haftada Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

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Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasının ardından yeni haftada Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:25 

Japonya, Avrupa, Ekonomi
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