Piyasaların gündeminde Davos var
37 dakika önce
Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasının ardından yeni haftada Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.
Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasının ardından yeni haftada Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ile Avrupa
ve Japonya
merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:25
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