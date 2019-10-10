Piyasaların gündeminde ticaret müzakereleri var
1 saat önce
Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.
Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:21
Amerikalı araştırmacı ABD'nin YPG/PKK politikasını eleştirdi: Saatli bomba gibi ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor Dış basın, Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl gördü? ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi"nin detayları belli oldu