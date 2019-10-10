Son Dakika Haberleri: Piyasaların gündeminde ticaret müzakereleri var
Son Dakika Ekonomi Piyasaların gündeminde ticaret müzakereleri var

Piyasaların gündeminde ticaret müzakereleri var

1 saat önce

Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

Piyasaların gündeminde ticaret müzakereleri var, System.String[]

Küresel piyasalar ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:21 
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