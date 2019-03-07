Son Dakika Haberleri: "Piyasanın durumuyla S-400'ün alakası yok"

"Piyasanın durumuyla S-400'ün alakası yok"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin S-400 konusunda "inatlaşmadığını", çıkarlarını düşündüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin S-400 konusunda "inatlaşmadığını", çıkarlarını düşündüğünü söyledi. Oktay, şartların uygun olması durumunda Patriot da alınabileceğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:10 

Ekonomi
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