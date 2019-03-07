"Piyasanın durumuyla S-400'ün alakası yok"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin S-400 konusunda "inatlaşmadığını", çıkarlarını düşündüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye
'nin S-400 konusunda "inatlaşmadığını", çıkarlarını düşündüğünü söyledi. Oktay, şartların uygun olması durumunda Patriot da alınabileceğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:10
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