Son Dakika Haberleri: Piyasanın korkulu rüyası "dolarizasyon"

Piyasanın korkulu rüyası "dolarizasyon"

2 saat önce

Türkiye'nin döviz rezervleri azalırken, piyasalar "dolarizasyondan" endişe ediyor.

Piyasanın korkulu rüyası
Türkiye'nin döviz rezervleri azalırken, piyasalar "dolarizasyondan" endişe ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:37 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malezya Polisinin Tabancası Türkiye'den Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasanın korkulu rüyası "dolarizasyon"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]