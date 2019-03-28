Piyasanın korkulu rüyası "dolarizasyon"
2 saat önce
Türkiye'nin döviz rezervleri azalırken, piyasalar "dolarizasyondan" endişe ediyor.
Türkiye'nin döviz rezervleri azalırken, piyasalar "dolarizasyondan" endişe ediyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:37
Malezya Polisinin Tabancası Türkiye'den
Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor