Son Dakika Haberleri: Piyasanın önündeki bariyerler kalkıyor
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Piyasanın önündeki bariyerler kalkıyor

51 dakika önce

Suriye konusunda, ABD ile varılan anlaşma ile Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli bariyerlerden biri aşılırken, küresel risklerden oluşan engeller konusunda da iyimserlik arttı.

Piyasanın önündeki bariyerler kalkıyor, System.String[]

Suriye konusunda, ABD ile varılan anlaşma ile Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli bariyerlerden biri aşılırken, küresel risklerden oluşan engeller konusunda da iyimserlik arttı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:06 
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