Kullanılmayan eski model cep telefonları servet değerinde olabiliyor

Eski Motorola, Nokia ve hatta bir HTC telefon çok değerli olabilir. Koleksiyoncuların dikkatini bu telefonlar alışveriş sitelerinde inanılmaz fiyatlara satılıyor. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları.

Motorola DynaTAC 8000X -1.776,01 pound (37 bin TL)

HTC Touch Diamond2 - 542,90 pound (11 bin TL)

iPhone -542,55 pound (11 bin TL)

iPhone 3G - 301,68 pound (6 bin 250 TL)

Motorola RAZR2 - 239,25 pound (5 bin TL)

Motorola Microtac 9800X - 230,36 pound (4 bin 800 TL)

Motorola 3200 - 215,50 pound (4 bin 500 TL)

Nokia 7280 - 180,44 pound (3 bin 750 TL)

Nokia N79 - 171.62 pound (3 bin 560 TL)

Ericsson T39 -146,85 pound (3 bin TL)

Nokia E90 Communicator - 134,25 pound (2 bin 790 TL)

Nokia N-Gage - 112,90 pound (2 bin 330 TL)

Nokia 9000 Communicator - 112,52 pound (2 bin 330 TL)

Nokia 9110I - 100,75 pound (2 bin 80 TL)

Motorola RAZR2 V9 - 93,44 pound (1950 TL)

Nokia 7600 - 86,69 pound (1790 TL)

Nokia 2100 - 66,74 pound (1375 TL)

Sidekick LX 2009 - 57,09 pound (1187 TL)

Nokia 8110 - 56,70 pound (1166 TL)

Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.