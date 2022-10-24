Kullanılmayan eski model cep telefonları servet değerinde olabiliyor - Son Dakika
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Kullanılmayan eski model cep telefonları servet değerinde olabiliyor

24.10.2022 15:11
Kullanılmayan eski model cep telefonları servet değerinde olabiliyor

Piyasaya çıktıklarında büyük heyecan uyandıran ancak teknolojinin ilerlemesiyle antika ya da işe yaramaz olarak görünen eski model cep telefonları son dönemde yine revaçta. İşte alışveriş sitelerinde oldukça yüksek fiyata giden cep telefonları...

Eski Motorola, Nokia ve hatta bir HTC telefon çok değerli olabilir. Koleksiyoncuların dikkatini bu telefonlar alışveriş sitelerinde inanılmaz fiyatlara satılıyor. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları.

Motorola DynaTAC 8000X -1.776,01 pound (37 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

HTC Touch Diamond2 - 542,90 pound (11 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

iPhone -542,55 pound (11 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

iPhone 3G - 301,68 pound (6 bin 250 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Motorola RAZR2 - 239,25 pound (5 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Motorola Microtac 9800X - 230,36 pound (4 bin 800 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Motorola 3200 - 215,50 pound (4 bin 500 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia 7280 - 180,44 pound (3 bin 750 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia N79 - 171.62 pound (3 bin 560 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Ericsson T39 -146,85 pound (3 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia E90 Communicator - 134,25 pound (2 bin 790 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia N-Gage - 112,90 pound (2 bin 330 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia 9000 Communicator - 112,52 pound (2 bin 330 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia 9110I - 100,75 pound (2 bin 80 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Motorola RAZR2 V9 - 93,44 pound (1950 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia 7600 - 86,69 pound (1790 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia 2100 - 66,74 pound (1375 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Sidekick LX 2009 - 57,09 pound (1187 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia 8110 - 56,70 pound (1166 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor
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Motorola, Iphone, Nokia, Htc, Teknoloji, Son Dakika

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