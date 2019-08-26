Piyasaya gerçeği aratmayan sahte para süren karı-koca, yakalandı
30 dakika önce
SAMSUN'un Ayvaclık ilçesinde, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen karı-koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:01 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Ayvaclık ilçesinde, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen karı-koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayvacık
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bir esnaftan gelen ihbar üzerine harekete geçti, sahte para soruşturması başlattı. Takibe başlayan ekipler, çevredeki 8 esnafa verildiği tespit edilen çok sayıda 100 TL'lik sahte banknot ele geçirdi. Bölgedeki 29 güvenlik kamerasına da el koyarak inceleme başlatan polis ekipleri, kısa sürede eşgallerini belirlediği şüpeli F.T.(36) ve eşi S.T.'yi (40), yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, sorgusunda paraların sahte olduğundan haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Seri numaralarının aynı olduğu saptanan sahte paraların ise gerçeğine birebir benzediği ve ayırt edilmekte güçlük çekildiği öğrenildi.
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