Piyasaya hızlı giriş yapan marka geçen yaza damga vurdu - Son Dakika
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Piyasaya hızlı giriş yapan marka geçen yaza damga vurdu

6 saat önce

Üniversite yıllarında part-time olarak mağazalarda çalışırken fikirler geliştiren girişimci Sezer Çınar, birçok kişinin cesaret edemediği işleri yaparak Türkiye'de en çok tercih edilen markanın sahibi oldu.

Piyasaya hızlı giriş yapan marka geçen yaza damga vurdu, System.String[]

Üniversite yıllarında part-time olarak mağazalarda çalışırken fikirler geliştiren girişimci Sezer Çınar, birçok kişinin cesaret edemediği işleri yaparak Türkiye'de en çok tercih edilen markanın sahibi oldu.


Sezer Çınar, uzun süredir hazır giyim sektöründe çabalayan ve Türkiye'ye kaliteli ürünler getirerek al sat grubu ve kısmen olarak bazı ürünleri fason olarak yaptıran işlerin artışıyla birlikte yeni yolların açıldığını ve artık ürünleri temin ettikleri yerin kendilerine yetişemediğini anladıklarını ve kendi markaları ile devam ettiklerini belirtti. 2019 yılının yaz ayına Sc Sarvin markası ile çok hızlı şekilde giriş yapmayı planladıklarını ve geçen yaza damga vurduklarını söyleyen Çınar, "Günlük olarak iki kargo ile çalışmalarımızı yaparken, şimdi günlük olarak 2 bin adete yakın ve 55 çalışanla devam ediyoruz. Haftalık olarak yaklaşık 20 bin adet ürün çıkışına sahip sistemimizde Türkiye'de her gence ulaşmayı planlıyorum. Gerçekten Türkiye'nin ihtiyacına hizmet etmek istiyoruz. En uygun fiyata her ailenin alabileceği bir konseptle çizgimizi bozmadan devam edeceği her kesime uyum sağlayacak bir firma olma yolunda devam edeceğiz. Gençlere hem iş imkanı sunduk hem de piyasada çok pahalı olan ürünleri çok daha uygun fiyata Türkiye'ye getirmeyi sağladık" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:59 Kaynak: İHA
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