Son Dakika Haberleri: Piyasaya Kaçak İçki Sürmek İsterken Yakalandılar

Piyasaya Kaçak İçki Sürmek İsterken Yakalandılar

1 saat önce

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmeleri için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kente kaçak içki sokmaya çalışan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Piyasaya Kaçak İçki Sürmek İsterken Yakalandılar, System.String[]
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmeleri için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kente kaçak içki sokmaya çalışan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ö ve O.A isimli şahısların piyasaya kaçak içki sokacakları ihbarının ardından başlattığı çalışmaların sonucunda zanlılara operasyon düzenledi. Halayçıyaması mevkiinde operasyon için bekleyen Asayiş ekipleri, zanlılar taksiyle olay yerine gelince düğmeye bastı. Zanlıların çantasında bulunan kaçak içkilere el konulurken, A.Ö ve O.A. yasal işlemlerin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:07 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa
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