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Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye "Benjamin" operasyonu: 96 gözaltı - Son Dakika

Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye "Benjamin" operasyonu: 96 gözaltı

26.09.2021 14:03
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye

Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince 20 ilde bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu piyasaya 5 milyon liralık sahte para süren çeteye operasyon düzenlendi.

Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince 20 ilde bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu piyasaya 5 milyon liralık sahte para süren çeteye operasyon düzenlendi. "Benjamin" adı verilen operasyonda 96 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma, parada sahtecilik" suçlarından 116 şahsı bir yıl boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan sosyal medya araştırmaları ve saha çalışmalarında şahısların örgütlenerek Türkiye'nin hemen her ilinde ve yurt dışında üyeleri aracılığıyla piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin "sahtepara" başlığı gibi kullanıcı isimleri ile sosyal medya platformlarında sayfa açtıkları tespit edildi. Ayrıca sayfalarda fotoğraf ve videolu paylaşımlar yapılarak, yüzde 30-40 oranında gerçek para karşılığında piyasaya 50-100 dolar ve Türk lirasının sahtesini sürdükleri tespit edildi. Türkiye'nin hemen her ilinde bulunan müşterilere sahte kimlikle ya da ilgisi olmayan üçüncü şahısların bilgileri ile sahte para kargoladıkları, para transferlerini yolcu otobüsleri ile yaptıkları tespit edildi. Bunun yanı sıra yurt dışında bulunan bağlantıları ile Lübnan ve Irak'tan temin ettikleri sahte dolar, euro ve Kuveyt dinarını farklı ülkelerden gelen yabancı şahıslara veren çete üyelerinin yurt dışında da piyasaya sahte para sürdükleri anlaşıldı. Örgütün sahte sikke satarak tarihi eser meraklılarını dolandırmaya ve sosyal medya üzerinden kurdukları organizasyon ile kaçak silah satmaya çalıştığı da tespit edildi.

Sahte dolara "Benjamin" adını vermişler

Çetenin telefon dinlemesine takılmamak amacıyla Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden haberleştikleri ve şifreli konuştukları, sahte dolara "Benjamin", Türk lirasına ise alıcının mesleğine göre halı, kumaş, çanta, akü, valiz ve çorap gibi isimler verdikleri anlaşıldı. Örgütün sahte para almak isteyen müşterilere paraları genellikle halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezi, meydanlar veya kafeler gibi alanlarda teslim ettiği belirlendi. Sahte para çetesinin sahte paraları genellikle benzinliklerde, zincir marketlerde veya internet üzerinden elektronik alet alarak piyasaya sürdükleri anlaşıldı.

Sahte paraları yüzde 30 gerçek para karşılığında sattı

Ayrıca müşterilere kendisini para uzmanı olarak tanıtan örgüt lideri Ensari V.'nin eline aldığı paranın sahte olup olmadığını hemen anladığını belirttiği ve sahte paralarının 2019-2020 model para sayma makinelerinden ve eski ATM'lerden geçtiğini söylediği tespit edildi. Ensari V.'nin sahte parayı kalitesine göre yüzde 10, 20 veya 30 komisyon karşılığında sattığı anlaşıldı.

Bir yıl süren "Benjamin" operasyonunda örgüt üyelerinin günlük rutinleri dahi tespit edildi

Bir yıl süren "Benjamin" operasyonunda yapılan teknik ve fiziki takipte şahıslar gittiği her ilde Mali Şube ekiplerince adım adım izlendi. Örgüt üyelerinin görüştükleri şahısların kaldıkları evler, girip çıktıkları kafeler, iş yerleri gibi alanların yanı sıra en ince ayrıntısına kadar günlük rutinleri bir yıllık süre boyunca tespit edildi. Tüm bu çalışmaların sonucunda 24 Eylül günü saat 06.30'da Ankara ve İstanbul merkezli 20 ilde Mali Şube ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 120 adrese 500 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 2'si yabancı uyruklu toplam 96 şüpheli gözaltına alındı.

1 milyon liralık sahte para ele geçirildi

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 130 bin 100 lira, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 euro, 365 Kuveyt dinarı ele geçirildi. Ayrıca sahte para basımında kullanılan baskı makinesi, kesme makinesi, kimyasal sıvılar, kesime hazır tabaka şeklinde para kağıtları ve çok sayıda hologram şerit ele geçirildi. Bunların yanı sıra bir adet para dedektörü, bir adet sahte para tespit etmeye yarayan mavi ışık cihazı, 13 adet tabanca ve bir adet tüfek ele geçirildi. Mali Şube ekiplerinin ele geçirdiği 1 milyon liranın yanı sıra 5 milyon liralık sahte paranın da aynı örgüt tarafından piyasaya sürüldüğü tahmin ediliyor. - ANKARA

Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı
Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye Benjamin operasyonu: 96 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye 'Benjamin' operasyonu: 96 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piyasaya sahte 5 milyon lira süren çeteye "Benjamin" operasyonu: 96 gözaltı - Son Dakika
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