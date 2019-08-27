Son Dakika Haberleri: Piyasaya sahte dolar süren zanlılara gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Piyasaya sahte dolar süren zanlılara gözaltı

23 dakika önce

Zonguldak'ta piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Piyasaya sahte dolar süren zanlılara gözaltı, System.String[]

Zonguldak'ta piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.


Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte dolar süren kişilerin Alaplı'ya geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, 100 dolarlık sahte banknotları piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 100 dolarlık 22 adet sahte banknot ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı soruşturmada, zanlıların Ereğli'de piyasaya sahte dolar sürdükleri belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minibüs bariyerlere çarptı: anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı
Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da Erdoğan ve Putin uçakları birlikte inceledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasaya sahte dolar süren zanlılara gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]