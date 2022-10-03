Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan bir kişi yakayı ele verdi - Son Dakika
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Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan bir kişi yakayı ele verdi

03.10.2022 14:48
Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan bir kişi yakayı ele verdi

Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan Memduh T. isimli şahıs, İnegöl ilçesi İnegöl KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 62 adet 100 dolar olmak üzere toplamda 6 bin 200 sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelinin yapılan GBT sorgusunda dolandırıcılık ve kasten yaralama suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, aynı zamanda resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edildi.

Şüpheli Memduh T., İnegöl Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan bir kişi yakayı ele verdi - Son Dakika

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