Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan kalpazanlar yakalandı (2) - Son Dakika

SAHTE 1 MİLYON 352 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir matbaaya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan sayım sonucu hepsi de sahte 100 dolar banknotlar olmak üzere, toplam 1 milyon 352 bin dolar ele geçirildiği bildirildi. Para basımında kullanılan bilgisayar, yazıcı, boya ve matbaalara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.