Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan kalpazanlar yakalandı (2) - Son Dakika

Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan kalpazanlar yakalandı (2)
19.11.2020 12:35
SAHTE 1 MİLYON 352 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir matbaaya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan sayım sonucu hepsi de sahte 100 dolar banknotlar olmak üzere, toplam 1 milyon 352 bin dolar ele geçirildiği bildirildi.
SAHTE 1 MİLYON 352 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir matbaaya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan sayım sonucu hepsi de sahte 100 dolar banknotlar olmak üzere, toplam 1 milyon 352 bin dolar ele geçirildiği bildirildi. Para basımında kullanılan bilgisayar, yazıcı, boya ve matbaalara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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