Piyasaya Sahte Para Sürdüğü İddia Edilen Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Niğde'de piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Niğde
'de piyasaya sahte para sürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen N.Ç'yi kent merkezinde yakaladı. Üzerinde 650 liralık sahte banknot bulunan zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç, "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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