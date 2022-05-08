Piyasaya sahte para süren 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasaya sahte para süren 1 kişi tutuklandı

08.05.2022 10:20
Piyasaya sahte para süren 1 kişi tutuklandı

Malatya'da iki ayrı olayda sahte para ile ödeme yaparak vatandaşları dolandıran 1 kişi yakalandı.

Malatya'da iki ayrı olayda sahte para ile ödeme yaparak vatandaşları dolandıran 1 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiler göre, kent merkezinde muhtelif zamanlarda iki ayrı olayda sahte para ile ödeme yaparak vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri olayın şüphelisi olarak belirledikleri G.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu Alkol şişede durduğu gibi durmadı! 'Abi ben öleceğim' deyip metrelerce yükseklikten atladı Alkol şişede durduğu gibi durmadı! 'Abi ben öleceğim' deyip metrelerce yükseklikten atladı

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya sahte para süren 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Micheal Chandler'dan son yılların en iyi nakavtı! Attığı tekme ile Tony Ferguson'u baygınlık geçirdi
09:50 Adalet Partisi lideri Öz'den Çiller'e tepki: Bana "Ablan olarak partinin başına geçeyim" dedi, bu işin ticaret işi olmadığını belirterek reddettim
09:47 Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı
09:40 Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
09:34 Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
09:02 İzmir'de yamaçtan kopan kaya parçası apartmana çarptı, bir oda darmadağın oldu!
00:31 Kılıçdaroğlu: Yaşam enerjimizi çaldılar ama kazanıyoruz! Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın
04:48 Şarkı söylediği sırada yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
08:26 Netflix'te haftanın en çok izlenen 10 dizisi açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 10:26:34. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasaya sahte para süren 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement