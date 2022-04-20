Piyasaya sahte para süren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'de cep telefonlarını satmak isteyen kişilere sahte para ile ödeme yaparak dolandıran 3 kişi, bir giyim mağazasında suçüstü yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte para ile dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, H.Ç., S.B. ve M.D.'nin, internet uygulamaları üzerinden cep telefonlarını satmak isteyenler ile iletişime geçip, buluştuklarını ve sahte parayla alışveriş yaptıklarını belirledi. Takibe alınan şüpheliler, 17 Nisan'da, bir giyim mağazasında sahte parayla alışveriş yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen toplam 19 bin 800 TL, 50 euro ve 50 dolar, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ile 0.27 gram metamfetamin ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.