Son Dakika Haberleri: Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişiden 1'i Tutuklandı

Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişiden 1'i Tutuklandı

10 dakika önce

BOLU'da piyasaya sahte para sürerken yakalanan Suriye uyruklu 3 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişiden 1'i Tutuklandı, System.String[]
BOLU'da piyasaya sahte para sürerken yakalanan Suriye uyruklu 3 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin bazı işletmelerde sahte para kullandıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 şüpheliyi piyasaya sahte para sürerken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 100 dolarlık sahte 39 banknot, 150 bin Irak Dinarı karşılığı sahte banknot ile piyasaya sürülen sahte dolarlar karşılığında alınan 7 bin 255 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: DHA
Jandarma, Bolu, Suriye, Güncel
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