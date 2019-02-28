Son Dakika Haberleri: Piyasaya Sahte Para Süren 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Piyasaya Sahte Para Süren 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

47 dakika önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

Piyasaya Sahte Para Süren 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve kaçakçılara karşı yürüttüğü kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında piyasaya sahte para sürmeye çalışan H.Ç.(25), H.C.Ç.(19), M.R.Ç.(28) isimli şahıslar, çok miktarda sahte para ile yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:52 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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