Piyasaya Sahte Para Süren 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte para sürmeye çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve kaçakçılara karşı yürüttüğü kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında piyasaya sahte para sürmeye çalışan H.Ç.(25), H.C.Ç.(19), M.R.Ç.(28) isimli şahıslar, çok miktarda sahte para ile yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA

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