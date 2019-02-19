Son Dakika Haberleri: Piyasaya Sahte Para Sürmek İsterken Yakalandı

Piyasaya Sahte Para Sürmek İsterken Yakalandı

12 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen A.Y., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Piyasaya Sahte Para Sürmek İsterken Yakalandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen A.Y., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evinde sahte paralar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'nin Kirazpınar Mahallesi'nde oturan A.Y.'nin piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma, bunun üzerine A.Y.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada hepsi sahte olmak üzere 200 TL'lik 10 banknot, 100 TL'lik 32 banknot, 50 TL'lik 1 banknot ele geçirildi. Şüpheli A.Y. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:22 Kaynak: DHA

Jandarma, Kocaeli, Gebze, Güncel
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