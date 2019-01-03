Son Dakika Haberleri: Piyasaya Sahte Para Sürmek İsterken Yakalandılar

Piyasaya Sahte Para Sürmek İsterken Yakalandılar

15 dakika önce

KÜTAHYA'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 kişi yakalandı.

Piyasaya Sahte Para Sürmek İsterken Yakalandılar, System.String[]
KÜTAHYA'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 100 liralık sahte banknotlardan oluşan 5 bin lira ele geçirildi.

Pazar esnafının kendilerine sahte 100 lira verildiği ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asım Gündüz Caddesi üzerinde Emre K. (21) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emre K.'nin üzerinde 3 adet 100 liralık sahte bankot ele geçirildi. Emre K.'nin sorgusunda, diğer şüpheliler İbrahim Y. (22), İlkay K. (24), Yasin Ş. (24) ve Mehmet Y.'nin (25) otomobille Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gittikleri belirlendi. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi de Sivrihisar'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 100 liralık sahte banknotlardan oluşan 4 bin 700 lira bulundu. Şüphelilerin Kastamonu ve Karabük'te de piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi.

Sorgu için emniyete götürülen 5 şüpheliden, Kütahya'da yakalanan Emre K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:43 Kaynak: DHA

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