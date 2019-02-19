Piyasaya Sahte Para Sürmek İsteyen Şahıs Yakayı Ele Verdi
42 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde 5 bin 250 TL sahte para ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde A.Y. isimli bir şahsın piyasaya sahte para süreceği ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonrasında ekipler tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 10 adet 200 TL, 32 adet 100 TL ve 1 adet 50 TL'lik banknot olmak üzere toplam 5 bin 250 TL sahte para ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:32 Kaynak: İHA
Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti
Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi