Son Dakika Haberleri: Piyasaya Sahte Para Sürmek İsteyen Şahıs Yakayı Ele Verdi

Piyasaya Sahte Para Sürmek İsteyen Şahıs Yakayı Ele Verdi

42 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Piyasaya Sahte Para Sürmek İsteyen Şahıs Yakayı Ele Verdi, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde 5 bin 250 TL sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde A.Y. isimli bir şahsın piyasaya sahte para süreceği ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonrasında ekipler tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 10 adet 200 TL, 32 adet 100 TL ve 1 adet 50 TL'lik banknot olmak üzere toplam 5 bin 250 TL sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Jandarma, Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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