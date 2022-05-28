Piyasaya süremeden Köyceğiz polisi yakaladı - Son Dakika
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Piyasaya süremeden Köyceğiz polisi yakaladı

28.05.2022 17:55
Piyasaya süremeden Köyceğiz polisi yakaladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak tütünler piyasaya sürülemeden polis tarafından yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak tütünler piyasaya sürülemeden polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde ilçede bir ikamette kıyılmış tütün sarılıp makaron halinde piyasaya sürüldüğünü tespit etti. H.D isimli şahıs ile beraber yaşadığı E.A isimli şahıslar takibe alındı. Polis ekipleri E.A. isimli şahsın plakasız elektrikli bisikletle ikametten satış yapmak için ayrıldığını değerlendirip şahsı takibe aldıklarında M.İ.E isimli şahısla buluşarak piyasaya sürdüğü içi tütün dolu makaronların satışını yaptığını tespit etmeleri üzerine şahısları suçüstü yakalayan polis, H.D isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada, 31 bin 400 adet içi dolu ve boş makaron, çuval içerisinde 25 kilo 730 gram kıyılmış vaziyete sarıma hazır tütün, 25 adet makaron doldurma makinası, 1 adet büyük boy makaron doldurma makinası, 1 adet tütün tartımında kullanılan elektronik seyyar tartı ele geçirdi. gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Piyasaya süremeden Köyceğiz polisi yakaladı
Piyasaya süremeden Köyceğiz polisi yakaladı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya süremeden Köyceğiz polisi yakaladı - Son Dakika


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