Piyasaya sürmek için Gaziantep'ten getirdiği uyuşturucular ile yakayı ele verdi - Son Dakika
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Piyasaya sürmek için Gaziantep'ten getirdiği uyuşturucular ile yakayı ele verdi

25.03.2022 12:13
Piyasaya sürmek için Gaziantep'ten getirdiği uyuşturucular ile yakayı ele verdi

Gaziantep'ten Antalya'ya piyasaya sürmek için uyuşturucu madde getiren şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'ten Antalya'ya piyasaya sürmek için uyuşturucu madde getiren şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi'nde 06.00 sıralarında F.A.A. isimli şahsın Gaziantep'ten getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheli şahsı söz konusu maddeler ile birlikte yakaladı. Şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada iki ayrı jelatin kağıdına sarılı şekilde yaklaşık 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Gaziantep, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya sürmek için Gaziantep'ten getirdiği uyuşturucular ile yakayı ele verdi - Son Dakika


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