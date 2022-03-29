Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika
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Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılar

29.03.2022 22:28

Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılarKOCAELİ Kocaeli'de, polis ekiplerinin operasyonunda piyasa sürmek için hazırladıkları uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılar

KOCAELİ Kocaeli'de, polis ekiplerinin operasyonunda piyasa sürmek için hazırladıkları uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu maddelerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 9 buçuk gram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen C.B. V.K. M.B.Ç. ve Y.K.E çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılar

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika


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