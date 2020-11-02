Piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

MERSİN'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır, farklı ebatlarda 30 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde bir evde sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen adresteki eve operasyon düzenleyen ekipler, değişik ebatlarda piyasaya sürülmeye hazır 30 şişe sahte içki ile içki şişesinin gövde ve kapak kısmında kullanılan 186 etiket ele geçirdi. Gözaltına alınan S.E.İ. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E.İ, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.