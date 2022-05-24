Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

24.05.2022 19:44
Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'de, onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron getirerek piyasaya sürmeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de, onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron getirerek piyasaya sürmeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, M.M. isimli şahsın Kocaeli'ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 60 kilo kıyılmış tütün, 14 bin boş makaron ve 2 bin 400 dolu makaron ele geçirdi. Ürünlere el konulurken şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika


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