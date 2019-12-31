Piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışırken yakalanan torbacılar adliyede - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 2 torbacı adliyeye sevk edildi.



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün meydana gelen olayda Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.K ile O.K isimli şahısların beraber hareket ederek temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler aynı araç içerisinde yakalandı. Ekiplerce araçta ve şahısların evlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 322 adet extacy hap, 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemeye yarayan poşetler ele geçirildi.



Şüpheli şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ