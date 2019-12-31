Piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışırken yakalanan torbacılar adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışırken yakalanan torbacılar adliyede - Son Dakika

Piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışırken yakalanan torbacılar adliyede

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 2 torbacı adliyeye sevk edildi.

Piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışırken yakalanan torbacılar adliyede, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 2 torbacı adliyeye sevk edildi.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün meydana gelen olayda Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.K ile O.K isimli şahısların beraber hareket ederek temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler aynı araç içerisinde yakalandı. Ekiplerce araçta ve şahısların evlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 322 adet extacy hap, 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemeye yarayan poşetler ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli Emniyeti, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
21:35 Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika Haber
21:32 Vali Kocabıyık, polis ve jandarmayla yılbaşı pastası kesti - Son Dakika Haber
21:09 Zamlar, tanzim satış, Suriye, ABD yaptırım tehdidi, işsizlik: Türkiye'de 2019 nasıl geçti? - Son Dakika Haber
21:05 Yemen'de Husilerin resmi para yasağı nedeniyle emekli ve memurlar maaş alamıyor - Son Dakika Haber
20:59 Kozan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
20:22 Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika Haber
20:00 Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışırken yakalanan torbacılar adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]