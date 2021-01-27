Üye Girişi
Piyasayı 4 milyon TL dolandıran esnaf kayıplara karıştı - Son Dakika

Piyasayı 4 milyon TL dolandıran esnaf kayıplara karıştı

27.01.2021 18:49
Piyasayı 4 milyon TL dolandıran esnaf kayıplara karıştı

SAKARYA'da elektronik malzeme tedarikçiliği yapan Kadir B., piyasadan topladığı 4 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı.

SAKARYA'da elektronik malzeme tedarikçiliği yapan Kadir B., piyasadan topladığı 4 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı. Kadir B.'den haber alamayan müşteriler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sakarya başta olmak üzere Ankara ve Adıyaman gibi illere elektronik malzeme satışı yapan Kadir B., iddiaya göre piyasadan topladığı 4 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı. Başvuru yapanların savcılığa gitmesiyle ortaya çıkan olayda her şey Kadir B.'nin 21 Ocak 2021 tarihinde Sakaryalı bir firma yetkilisine attığı mesaj ile ortaya çıktı. Kadir B. mesajında, "Yaptığım işten utanç duyuyorum. Bu kadar ilerleyeceğini bilsem yapmazdım. İşi temizleyene kadar ortadan kaybolacağım" diye yazdı. Mesajı alan firma yetkilisinin soluğu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda almasıyla Kadir B.'ye ulaşamayan firmalar 'dolandırıldık' diyerek savcılığa şikayette bulundu.Elektronik malzeme satan tedarikçinin telefonuna da 5 gündür ulaşılamazken, 10 firmanın da dolandırıldıklarını ileri sürerek Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı Başkentte ihaleye fesat karıştıran 12 kişi gözaltına alındı

Türk Lirası, Cumhuriyet, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Piyasayı 4 milyon TL dolandıran esnaf kayıplara karıştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:26 Halkta Migros'u boykot etti! Markete giren vatandaşlar işçilerin taleplerini anlattı
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:37 Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 19:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasayı 4 milyon TL dolandıran esnaf kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement