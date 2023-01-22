Olay akşam saatlerinde İzmit Bağçeşme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Pizzacıya gitmek isteyen İ.A., dükkanı arayarak adres sordu. Daha sonra pizzacının telefonuna gönderdiği konuma tıklayan İ.A., ormanlık alana girerek kayboldu. Yolunu bulamayan İ.A.'nın 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine ADAD ve polis ekipleri harekete geçti. Telefonla İ.A. ile görüşen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ulaştı. İ.A. ifadesinin alınmasının ardından evine gitti. ( DHA )

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PİZZA ALMAYA GİDERKEN KAYBOLDU - Son Dakika

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