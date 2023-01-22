PİZZA ALMAYA GİDERKEN KAYBOLDU - Son Dakika
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PİZZA ALMAYA GİDERKEN KAYBOLDU

22.01.2023 23:39
PİZZA ALMAYA GİDERKEN KAYBOLDU

İZMİT'te telefonundaki haritaya bakarak pizzacıya giden İ.A., ormanlık alanda kayboldu.

İZMİT'te telefonundaki haritaya bakarak pizzacıya giden İ.A., ormanlık alanda kayboldu. 112'den yardım isteyen İ.A.'ya 2 saat süren çalışma ile ulaşıldı.

Olay akşam saatlerinde İzmit Bağçeşme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Pizzacıya gitmek isteyen İ.A., dükkanı arayarak adres sordu. Daha sonra pizzacının telefonuna gönderdiği konuma tıklayan İ.A., ormanlık alana girerek kayboldu. Yolunu bulamayan İ.A.'nın 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine ADAD ve polis ekipleri harekete geçti. Telefonla İ.A. ile görüşen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ulaştı. İ.A. ifadesinin alınmasının ardından evine gitti. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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