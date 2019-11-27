Son Dakika Haberleri: Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi - Son Dakika

Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi

6 saat önce

Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi Sarp Sınır Kapısı'nda aranan bir araçta pizza kutuları içinde Türkiye'ye kaçak yolları sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası bulunduARTVİN - Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400...

Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda aranan bir araçta pizza kutuları içinde Türkiye'ye kaçak yolları sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası bulundu

ARTVİN - Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Rus uyruklu E.M'nin kullandığı araçta arama yapıldı. Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.

Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. E.M hakkında adli işlem başlatılarak 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 3 bin 400 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu öğrenildi.

Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öztrak: "İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir"
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pizza kutularında 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]