Son Dakika Haberleri: Pizza siparişini 911'e verdi
Son Dakika Güncel Haber

Pizza siparişini 911'e verdi

1 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk 911 acil durum hattını arayarak pizza siparişi verdi.

Pizza siparişini 911'e verdi, System.String[]
ABD'nin Florida eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk 911 acil durum hattını arayarak pizza siparişi verdi. ABD'nin Florida eyaletinde karnı acıkan ve canı pizza çeken 5 yaşındaki çocuk 911 acil durum hattını arayarak pizza siparişi verdi. Florida'nın Sanford şehrindeki polis memurları, 5 yaşındaki Manny Beshara'nın acil durum numarasını aramasından ve operatöre aç olduğunu söyleyerek pizza siparişi vermesinin ardından harekete geçti. Sanford polisi çocuğun güvende olduğundan emin olmak için pizzayı alarak adresine götürdü. Polis şefi, "Olay yerine ulaştıktan sonra memurlarımız 5 yaşındaki çocuk ve ablasıyla tanıştı. Memurlarımıza iyi olduklarını belirtti. Ablası kardeşinin telefonu bilgisi olmadan alıp aradığını söyledi" şeklinde konuştu. Gülümseten olayın ardından polis, 911'i hangi durumlarda araması gerektiği konusunda küçük çocukları bilgilendirdi.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den maaş aldığı iddia edilen AK Partili vekil Kavakçı için bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile paylaşım yapmaması tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:10:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pizza siparişini 911'e verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]