Pizza Yetiştirmek İsterken Canından Oluyordu
1 saat önce
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, müşteriye pizza yetiştirmek isteyen motosikletli kurye, önündeki otomobile çarptı.
KOCAELİ'nin Karamürsel
ilçesinde, müşteriye pizza yetiştirmek isteyen motosikletli kurye, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kurye Yusuf Yücel (19) hastanede tedavi altına alındı.
Kaza öğle saatlerinde Kayacık
Mahallesi Rauf Denktaş
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletli pizza kuryesi Yusuf Yücel'in kullandığı 39 TR 419 plakalı motosiklet, sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı 41 KK 501 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yücel, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan kurye, tedavi altına alındı. Yücel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:53 Kaynak: DHA
Kadın Öğretmeni Kaçıran 5 Kişi, Gözaltına Alındı
Eski Sevgilisi Tarafından Kaçırılan Kadın Öğretmen, Müge Anlı Sayesinde Bulundu
Kaza Geçiren Küçük Kızın Sözü Yürekleri Dağladı: Anne Seni Tanımak Çok Güzeldi
Boşandığı Eşine Önce Kaza Yaptırdı, Sonra Kurşun Yağdırdı