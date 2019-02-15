Son Dakika Haberleri: Pizza Yetiştirmek İsterken Canından Oluyordu

Pizza Yetiştirmek İsterken Canından Oluyordu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, müşteriye pizza yetiştirmek isteyen motosikletli kurye, önündeki otomobile çarptı.

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KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, müşteriye pizza yetiştirmek isteyen motosikletli kurye, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kurye Yusuf Yücel (19)  hastanede tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletli pizza kuryesi Yusuf Yücel'in kullandığı 39 TR 419 plakalı motosiklet, sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı 41 KK 501 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yücel, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kurye, tedavi altına alındı.  Yücel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:53 Kaynak: DHA

Kayacık, Karamürsel, Kocaeli, Güncel
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