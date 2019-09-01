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Pizzacıda korkutan yangın

55 dakika önce

Pizzacıda korkutan yangınMANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir pizzacının ocak bölümünde henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Pizzacıda korkutan yangın

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan bir pizzacının ocak bölümünde henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken pizza restoranında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan pizza restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranın ocak bölümünde patates kızartıldığı sırada kızartma yağları henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tutuştu. Çalışanlar yangın tüpleriyle birden alevler içerisinde kalan kızartma yağlarına müdahale etti. Ardında ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri ocaktaki yangını kontrol altında aldı. Pizza restoranı dumanlar içerisinde kalırken büyük korkuya neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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