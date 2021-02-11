Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada

11.02.2021 09:21

Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada Kasımpaşa'da pizzacıya gelen bir şahıs içeride yemek yiyen çalışanları uyarınca dayak yedi Kavga esnasında peçete kutuları havada uçuştu Kasımpaşa'da sokağa çıkma kısıtlamasında pizzacıya gelen bir şahıs, içeride masada oturarak yemek...

Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada

Kasımpaşa'da pizzacıya gelen bir şahıs içeride yemek yiyen çalışanları uyarınca dayak yedi

Kavga esnasında peçete kutuları havada uçuştu

İSTANBUL - Kasımpaşa'da sokağa çıkma kısıtlamasında pizzacıya gelen bir şahıs, içeride masada oturarak yemek yiyen çalışanları uyarınca tekme ve yumruklarla darp edildi. Peçete kutusunun havada uçuştuğu kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz günlerde saat 00.25 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde cadde üzerindeki pizzacıya geldi. İçeriye giren şahıs sipariş vermek istediğini söyledi. Ancak çalışanlar al-götür servisin saat 20.00'den sonra olmadığını söyleyerek telefondan veya internetten sipariş vermesi gerektiğini belirtti.

Çalışanları uyarınca darp edildi

Bunun üzerine duruma sinirlenen şahıs çalışanlara, masada oturup yemek yemelerinin yasak olduğunu söyledi. O andan itibaren başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklu kavgaya bıraktı. Çalışanların saldırdığı şahıs, köşeye sıkıştırılarak dakikalarca darp edildi. Kavga esnasında çalışanlardan biri eline aldığı peçete kutusunu şahsa fırlattı. Kavganın ardından şahıs iş yerinden çıkarak kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada
Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada
Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada
Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada

Kasımpaşa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pizzacıda peçete kutulu, tekme ve yumruklu kavga kamerada - Son Dakika


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