Pizzada kooperatif modeliyle 55 ilde 160 şubeye ulaştı - Son Dakika

Pizzada kooperatif modeliyle 55 ilde 160 şubeye ulaştı

13.04.2021 10:11
Pizzada kooperatif modeliyle 55 ilde 160 şubeye ulaştı, System.String[]

Pasaport Pizza, klasik franchise anlayışından farklı olarak geliştirdiği 'Kooperatif Modeli'yle 55 ilde 160 şubeye ulaştı.

Pasaport Pizza, klasik franchise anlayışından farklı olarak geliştirdiği 'Kooperatif Modeli'yle 55 ilde 160 şubeye ulaştı. Kooperatif modelindeki karlılığı fark eden 40'tan fazla kurye, kasiyer gibi bayi çalışanı kendi bayilerini açtı.

Pasaport Pizza, geliştirdiği kazandır-kazan prensibiyle ciro payı almadan şubelerinin rekabet gücünü artırıyor. Yerli ve milli pizza özelliği ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. 81 ilde olmayı hedefleyen firma, şubesi olmayan 26 ilde daha açılmayı planlıyor.

Pasaport Pizza ve Kooperatif Sistemi hakkında bilgi veren Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, "İsmimizi 1998 yılında kurulan ilk şubemiz olan 'Pasaport' semtinden aldık. Bayilerimizde bize özel hazırlanan hamurlarla her gün taptaze pizzaları tüketicilerimize sunuyoruz. Lezzetten ve kalitemizden asla taviz vermiyoruz. 23 yıldır kalitemizden ve lezzetimizden taviz vermediğimiz bu büyüme ivmesini yakaladık. Türkiye'de yerli ve milli bir pizza markası olarak dünya devleriyle mücadele ediyoruz. Uzun yıllardır bu başarıyı sürdürmek aykırı franchase dediğimiz sistemimizle oluyor. Dünyada herkes win-win diyor, kazan-kazan diyor. Biz de kazandır-kazan diyoruz. Bizim ilk hedefimiz öncelikle bayinin kar etmesi. Kazandır-kazan'dan sonra mutlu bayiler diyoruz. Biz bu mutluluğu sürdürülebilir bir işletme için en önemli etken olarak görüyoruz. Pandemi döneminde yeni bayiler açtık. 160 şubemizde yaklaşık 1500 çalışma arkadaşımız var. 10 milyon kişiye lezzetli pizzalarımızı ulaştırıyoruz. Dijital dönüşümü sektörümüzde başlatan firmaların başındayız. Müşteri takip sistemleri, motor takip sistemi, nakliye sistemi gibi dijital olarak takip ediyoruz. Pizzalarımızın sıcaklıklarını iller arasında nakliye sırasında bile sürekli takip ve kontrol altında tutabiliyoruz." sözleriyle ifade etti.

26 ilde yeni şubeler yatırımcılarını bekliyor

"26 ilde daha açılma planlarımız var. Bu illerde yer alan yerel markaları da Pasaport Pizza markasının karlı yatırım ortamına davet ediyoruz. Yeni yatırımcılarla sürekli görüşmelerimiz oluyor. 160 şubede edindiğimiz büyüme ivmesi ve tecrübemizle yeni bayi adaylarımıza güven veriyoruz. Kooperatif prensibimiz ve cirodan pay almamız da sektörde bize yönelişi hızlandırıyor.55 ilde 160 şube 1500 çalışma arkadaşı ile büyük bir operasyonu bir aile mantığıyla çözüyoruz. 23 yıllık pizza tecrübemizle yeni açılacak illerimizde yer alan yerel markaları mevcut karlılıklarından çok daha fazla karlılıkla markamıza davet ediyoruz. Yerel markaların korona döneminde yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Sert rekabet koşullarında hızla büyüyen bir ailenin içerisinde yer almak oldukça karlı bir yatırım. Pasaport Pizza'nın kazandır-kazan prensibiyle yeni bayi adaylarımızı davet ediyoruz" dedi.

Kurye kasiyer gibi bayii çalışanlarımız 40'tan fazla şube açtı

Yeni yatırımcılara seslenen Özdemir, "Bayimiz olmak için büyük sermayeler gerekmiyor. Teşvik ediyoruz. Modeli kuruyoruz. Sistemi kuruyoruz. Eğitimler veriyoruz. Kendi içimizden açılan 40'ı aşkın bayimiz var. Kuryelikten, kasiyerlikten gelen bayilerimiz var. Lokal pizza markalarından, lokanta ve restoranlardan da sürekli bize doğru bir eğilim var. Mevcut markalarını markamıza dönüştürmek isteyen sektördeki firmalardan oldukça fazla başvuru alıyoruz. Kendi çalışanlarımız, bayilerimiz henüz olmadığımız lokasyonlara yatırım yapıyorlar. Kendi içimizden sürekli yeni bayiler çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin en itibarlı pizza markası"

"Türkiye İtibar Endeksi tarafından Türkiye'nin 'En İtibarlı Pizza Markası' seçildik. Geçtiğimiz yıl Türkiye İtibar Akademisi tarafından 50 sektörde En İtibarlı kurum ve markaların belirlendiği araştırma sonuçlarına göre pizza sektöründe Pasaport Pizza 'Türkiye'nin En İtibarlı Pizza Markası' seçildi. Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü'nün ortak çalışmaları ile hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi raporunda(EFE) topluma en çok fayda sağlayan markalar arasında Platin Lig'de yer aldık." - İZMİR

Pizzada kooperatif modeliyle 55 ilde 160 şubeye ulaştı
Pizzada kooperatif modeliyle 55 ilde 160 şubeye ulaştı
Pizzada kooperatif modeliyle 55 ilde 160 şubeye ulaştı
Pizzada kooperatif modeliyle 55 ilde 160 şubeye ulaştı

Kooperatif, Pasaport, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pizzada kooperatif modeliyle 55 ilde 160 şubeye ulaştı - Son Dakika


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