Pizzası da olur çorbası da...

Şef Refika Birgül'den kuşkonmazlı (ayrellili), dilpeynirli pizza

Fırından yeni çıkmış, çıtır çıtır

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

Hamur için;

1.5 bardak su

4.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tozşeker

5 gr kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Üst süsleme için;

15 dal ayrelli (Kıbrıs lehçesinde kuşkonmaz)

350 gr dilpeyniri

6-7 dilim pastırma

7 çorba kaşığı domates püresi

5 diş sarımsak

2-3 dal biberiye

Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

300 ml suya 1 tatlı kaşığı şeker ve 5 gr kuru maya ekleyin. 500 gr unu 1 tatlı kaşığı tuzla karıştırın ve ortasına çukur açarak suyu ilave edin. Yavaşça karıştırıp pürüzsüz bir hamur haline gelene kadar yoğurun ve ılık bir yerde kabarıncaya kadar dinlendirin.

Diğer yanda 15 dal ayrelliyi sert yerlerinden kesin ve kalan körpe parçaları da ikiye bölüp tavada biraz sıcak suda çevirin. Ayrellilerin acısı böylece tamamen olmasa da çıkacak.

Sosu için domates püresini, ezilmiş sarımsağı tavada, kızgın zeytinyağında çevirin. 2-3 dal biberiye de ekleyebilirsiniz. Tuzunu ve karabiberini istediğiniz miktarda koyduktan sonra bu sosu ince ya da kalın olarak açtığınız pizza hamuruna yedirin.

Ardından dilpeynirini, üzerine ayrellileri ve pastırmaları yerleştirin. En son üste tekrar dilpeyniri dizip servis edin.

Şef Müge Ergül'den karidesli, kuşkonmazlı makarna

Karidesle uyumu

NE LAZIM? (4-6 KİŞİLİK)

300 gr ayıklanmış karides

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 bağ kuşkonmaz

4 adet rendelenmiş domates

2 diş sarımsak

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı krema

1 paket taze makarna

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Makarnaları kaynayan suda 4 dakika pişirin. Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Arkasından rendelenmiş domatesleri, tuzu, karabiberi, sarımsakları ve suyu ekledikten sonra kaynatmaya başlayın.

Son olarak içine karidesleri ve ince ince dilimlediğiniz kuşkonmazları koyun. Makarnalar haşlandıktan sonra süzgeç yardımıyla domates sosun içine koyup pişirmeye devam edin. Yaklaşık altı dakika sonra kremayı da ekleyip sosun biraz çekmesini bekleyin.

Son olarak bir küp tereyağı koyarak sosun kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

Şef Sinem Çapraz'dan pastırmalı kuşkonmaz çorbası

Sıcacık bir lezzet

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

6 adet kuşkonmaz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı sebze ya da et suyu

1 su bardağı süt

Muskat rendesi

6 dilim pastırma

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Kuşkonmazları ayıklayın ve iki parçaya bölün. Tereyağını tencereye alın ve unu da ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Daha sonra kuşkonmazları ekleyin ve biraz daha soteleyip süt ve suyu ekleyin. Tuz ve baharatı ilave edip kuşkonmazlar yumuşayana kadar pişirin.

Daha sonra püre haline getirin. Pastırmayı kızartıp üzerine ekleyin.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Kuşkonmaz hücrelere zarar veren serbest radikallere karşı vücudu korur. İyi bir antioksidandır, kanserle savaşta yardımcıdır. Ancak faydalarından yararlanabilmek için çok pişirmeyin.

Vitamin, mineral ve liften yana çok zengindir. Bağışıklığı güçlendiricidir.

Hamilelikte önerilen folik asit takviyesini sağlar. İçerdiği folik asitle bebeklerin sağlıklı doğmasına da yardımcı olur.

Doğal idrar söktürücü ve ödem atıcıdır. Vücudu tuzdan ve toksik maddelerden arındırarak böbrek taşlarını engeller.

Prebiyotiktir, sindirimi düzenler.

İçeriğindeki B vitaminleri sayesinde alzheimer, epilepsi, parkinson ve demans gibi hastalıklara iyi gelebilir.

Bulantı, yorgunluk ve bitkinlik gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Tansiyonu dengede tutar.

(Beslenme ve diyet uzmanı Elif Nida Zafer)