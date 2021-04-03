Pizzası da olur çorbası da... - Son Dakika

Pizzası da olur çorbası da...

03.04.2021 07:30
Pizzası da olur çorbası da..., System.String[]

Şef Refika Birgül'den kuşkonmazlı (ayrellili), dilpeynirli pizzaFırından yeni çıkmış, çıtır çıtırNE LAZIM? (4 KİŞİLİK)Hamur için;1.5 bardak su4.

Şef Refika Birgül'den kuşkonmazlı (ayrellili), dilpeynirli pizza

Fırından yeni çıkmış, çıtır çıtır

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

Hamur için;

1.5 bardak su

4.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tozşeker

5 gr kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Üst süsleme için;

15 dal ayrelli (Kıbrıs lehçesinde kuşkonmaz)

350 gr dilpeyniri

6-7 dilim pastırma

7 çorba kaşığı domates püresi

5 diş sarımsak

2-3 dal biberiye

Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

300 ml suya 1 tatlı kaşığı şeker ve 5 gr kuru maya ekleyin. 500 gr unu 1 tatlı kaşığı tuzla karıştırın ve ortasına çukur açarak suyu ilave edin. Yavaşça karıştırıp pürüzsüz bir hamur haline gelene kadar yoğurun ve ılık bir yerde kabarıncaya kadar dinlendirin.

Diğer yanda 15 dal ayrelliyi sert yerlerinden kesin ve kalan körpe parçaları da ikiye bölüp tavada biraz sıcak suda çevirin. Ayrellilerin acısı böylece tamamen olmasa da çıkacak.

Sosu için domates püresini, ezilmiş sarımsağı tavada, kızgın zeytinyağında çevirin. 2-3 dal biberiye de ekleyebilirsiniz. Tuzunu ve karabiberini istediğiniz miktarda koyduktan sonra bu sosu ince ya da kalın olarak açtığınız pizza hamuruna yedirin.

Ardından dilpeynirini, üzerine ayrellileri ve pastırmaları yerleştirin. En son üste tekrar dilpeyniri dizip servis edin.

Şef Müge Ergül'den karidesli, kuşkonmazlı makarna

Karidesle uyumu

NE LAZIM? (4-6 KİŞİLİK)

300 gr ayıklanmış karides

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 bağ kuşkonmaz

4 adet rendelenmiş domates

2 diş sarımsak

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı krema

1 paket taze makarna

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Makarnaları kaynayan suda 4 dakika pişirin. Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Arkasından rendelenmiş domatesleri, tuzu, karabiberi, sarımsakları ve suyu ekledikten sonra kaynatmaya başlayın.

Son olarak içine karidesleri ve ince ince dilimlediğiniz kuşkonmazları koyun. Makarnalar haşlandıktan sonra süzgeç yardımıyla domates sosun içine koyup pişirmeye devam edin. Yaklaşık altı dakika sonra kremayı da ekleyip sosun biraz çekmesini bekleyin.

Son olarak bir küp tereyağı koyarak sosun kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

Şef Sinem Çapraz'dan pastırmalı kuşkonmaz çorbası

Sıcacık bir lezzet

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

6 adet kuşkonmaz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı sebze ya da et suyu

1 su bardağı süt

Muskat rendesi

6 dilim pastırma

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Kuşkonmazları ayıklayın ve iki parçaya bölün. Tereyağını tencereye alın ve unu da ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Daha sonra kuşkonmazları ekleyin ve biraz daha soteleyip süt ve suyu ekleyin. Tuz ve baharatı ilave edip kuşkonmazlar yumuşayana kadar pişirin.

Daha sonra püre haline getirin. Pastırmayı kızartıp üzerine ekleyin.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Kuşkonmaz hücrelere zarar veren serbest radikallere karşı vücudu korur. İyi bir antioksidandır, kanserle savaşta yardımcıdır. Ancak faydalarından yararlanabilmek için çok pişirmeyin.

Vitamin, mineral ve liften yana çok zengindir. Bağışıklığı güçlendiricidir.

Hamilelikte önerilen folik asit takviyesini sağlar. İçerdiği folik asitle bebeklerin sağlıklı doğmasına da yardımcı olur.

Doğal idrar söktürücü ve ödem atıcıdır. Vücudu tuzdan ve toksik maddelerden arındırarak böbrek taşlarını engeller.

Prebiyotiktir, sindirimi düzenler.

İçeriğindeki B vitaminleri sayesinde alzheimer, epilepsi, parkinson ve demans gibi hastalıklara iyi gelebilir.

Bulantı, yorgunluk ve bitkinlik gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Tansiyonu dengede tutar.

(Beslenme ve diyet uzmanı Elif Nida Zafer)

Pizzası da olur çorbası da...

Refika Birgül, Domates, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pizzası da olur çorbası da... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi
Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, birini kazan dairesine zincirliyor Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Han, birini kazan dairesine zincirliyor         
08:45
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor         
07:47
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı         
07:23
Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek         
23:56
Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor         
21:24
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 09:04:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pizzası da olur çorbası da... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei